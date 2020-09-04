В ВОЗ заявили о приоритетности вакцинации от COVID-19 для отдельных групп населения

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус flickr.com

Прежде всего необходимо вакцинировать работников ключевых сфер общества

Будущая вакцина от коронавируса должна будет иметь приоритетность для отдельных групп населения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает пресс-служба ВОЗ.

По его словам, прежде всего необходимо вакцинировать работников ключевых сфер общества и лиц, которым грозит повышенный риск заболевания

"Первоочередной приоритет - вакцинация определенных (групп - ред.) во всех странах, чем всего населения в некоторых странах. Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", - сказал Гебрейесус.

Вместе с тем глава ВОЗ отметил, что в случае роста количества смертельных случаев в странах с низким или средним уровнем доходов - экономическое восстановление окажется под угрозой.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в мире начнется не раньше середины 2021 года. По ее словам, многие люди уже сделали прививки, однако ВОЗ не знает, действует ли эта вакцина вообще.