В ВОЗ заявили о повышенной опасности COVID-19 для курящих

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Курильщики более уязвимы к тяжелому течению болезни

Больные коронавирусом пациенты, зависимые от курения, более уязвимы к развитию тяжелых форм COVID-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Укринформ.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается примерно 1,3 миллиарда курсов.

"Факты указывают, что табакозависимые более уязвимы к развитию тяжелых форм COVID-19, чем те, кто не имеют такой зависимости", - отметил Гебреисус.

Также в ВОЗ напомнили, что табакокурение ежегодно убивает 8 миллионов человек. Таким образом в Организации призывали курильщиков отказаться от курения и добавили, что пандемия может стать отличным стимулом избавиться от вредной привычки ради ограждения себя от тяжелого течения болезни.

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Кроме этого, Гебреисус заявил, что ВОЗ решила помочь таким людям избавиться от никотиновой зависимости.

"Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой - помочь 1,3 миллиарда людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19", - пояснил он.

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Отмечается, что цель такой инициативы - помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения, таких как никотинозаменяющая терапия и цифровая связь с медицинским работником для консультаций.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что пандемия COVID-19 в мире продолжает набирать обороты, а вызванный ею кризис будет ощущаться общественностью десятилетиями.