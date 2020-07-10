В ВОЗ заявили о повышенной опасности COVID-19 для курящих
Курильщики более уязвимы к тяжелому течению болезни
Больные коронавирусом пациенты, зависимые от курения, более уязвимы к развитию тяжелых форм COVID-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Укринформ.
Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается примерно 1,3 миллиарда курсов.
"Факты указывают, что табакозависимые более уязвимы к развитию тяжелых форм COVID-19, чем те, кто не имеют такой зависимости", - отметил Гебреисус.
Также в ВОЗ напомнили, что табакокурение ежегодно убивает 8 миллионов человек. Таким образом в Организации призывали курильщиков отказаться от курения и добавили, что пандемия может стать отличным стимулом избавиться от вредной привычки ради ограждения себя от тяжелого течения болезни.
Кроме этого, Гебреисус заявил, что ВОЗ решила помочь таким людям избавиться от никотиновой зависимости.
"Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой - помочь 1,3 миллиарда людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19", - пояснил он.
Отмечается, что цель такой инициативы - помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения, таких как никотинозаменяющая терапия и цифровая связь с медицинским работником для консультаций.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что пандемия COVID-19 в мире продолжает набирать обороты, а вызванный ею кризис будет ощущаться общественностью десятилетиями.