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В ВОЗ заявили, что не меняли рекомендаций по сдерживанию коронавируса

pixabay.com

В организации отметили, что странам придется продолжать ослаблять или усиливать ограничительные меры

Всемирная организация здравоохранения не изменила своих рекомендаций по карантину лиц в контексте сдерживания COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в Facebook.

"Мы хотели бы подчеркнуть и напомнить вам, что ВОЗ не изменила своих рекомендаций относительно карантина лиц в контексте сдерживания коронавирусной болезни (COVID-19). Как и ранее, важно придерживаться физической дистанции, тестировать все подозрительные случаи, отслеживать контакты и систематически изолировать людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и отправлять на карантин людей, которые с ними контактировали. Это комплексный пакет мер по реагированию системы здравоохранения для Украины, который может быть дополнен строгими ограничениями на передвижение – в случае увеличения случаев заболевания с передачей вируса в общинах (если контакты невозможно отследить)", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что пока не появятся конкретные и эффективные фармацевтические меры (лечение или вакцина), странам, возможно, придется продолжать ослаблять или усиливать ограничительные меры на протяжении всей пандемии для контроля передачи.

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Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал распределять в мире вакцину от коронавируса COVID-19. По его словам, ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если она окажется эффективной и безопасной.

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