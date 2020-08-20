В ВОЗ заявили, что не меняли рекомендаций по сдерживанию коронавируса
В организации отметили, что странам придется продолжать ослаблять или усиливать ограничительные меры
Всемирная организация здравоохранения не изменила своих рекомендаций по карантину лиц в контексте сдерживания COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в Facebook.
"Мы хотели бы подчеркнуть и напомнить вам, что ВОЗ не изменила своих рекомендаций относительно карантина лиц в контексте сдерживания коронавирусной болезни (COVID-19). Как и ранее, важно придерживаться физической дистанции, тестировать все подозрительные случаи, отслеживать контакты и систематически изолировать людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и отправлять на карантин людей, которые с ними контактировали. Это комплексный пакет мер по реагированию системы здравоохранения для Украины, который может быть дополнен строгими ограничениями на передвижение – в случае увеличения случаев заболевания с передачей вируса в общинах (если контакты невозможно отследить)", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что пока не появятся конкретные и эффективные фармацевтические меры (лечение или вакцина), странам, возможно, придется продолжать ослаблять или усиливать ограничительные меры на протяжении всей пандемии для контроля передачи.
Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал распределять в мире вакцину от коронавируса COVID-19. По его словам, ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если она окажется эффективной и безопасной.