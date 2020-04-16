В ВОЗ заявили, что алкоголь не защищает от COVID-19, а только делает хуже

Алкоголь из открытых источников

Алкоголь ослабляет иммунную систему и создает проблемы с психическим здоровьем

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения заявили, что употребление алкоголя не защищает от COVID-19, и призвали правительства содействовать ограничению его потребления. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского регионального бюро ВОЗ.

Европейское бюро ВОЗ решило опровергнуть мифы об алкоголе и COVID-19 – и дать свои рекомендации относительно этого.

По мнению экспертов ВОЗ, страх и дезинформация породили "опасный миф" о том, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус COVID-19, хотя это не так.

В организации напомнили, что алкоголь вреден для здоровья в целом: он увеличивает риск травм и насилия, может вызвать отравление.

"Во время изоляции на время пандемии COVID-19 потребление алкоголя может усилить уязвимость для здоровья, рискованное поведение, проблемы с психическим здоровьем и насилие. ЕРБ ВОЗ напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства принять меры, ограничивающие потребление алкоголя...

Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19. В частности, алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья.

Итак, люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19", - отметили там.

Ранее в ВОЗ заявляли, что в мире в целом разрабатывается 70 препаратов против коронавирусной болезни COVID-19, три из которых начали испытывать на людях.