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В ВОЗ сказали, когда вакцина от COVID-19 даст результат

Фото из открытых источников

В частности, результатом будет разгрузка медицинской системы

Вакцины от коронавируса дадут возможность прийти к "новой нормальности" только в сочетании со всеми введенными ранее мерами контроля за пандемией. Об этом в пятницу заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19.

"Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к мерам, которые уже принимают для сдерживания пандемии. Но я хочу четко сказать - вакцинация не означает искоренение COVID-19. Мы должны добавить вакцины имеющегося арсенала мер. Тогда у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи", - сказал Райан.

По его словам, если удастся остановить смертность, снять нагрузку с систем здравоохранения, контролировать динамику передачи, только тогда экономика, общество сможет "вернуться к тому, что мы называем нормой, или, по крайней мере, прийти к "новой нормальности".

Однако для этого нужно приложить значительные усилия. Сейчас же мир все еще находится в очень опасной ситуации, заявил представитель ВОЗ.

"Еженедельно появляется 4 млн новых случаев заболевания. Некоторые регионы все еще находятся в самой высокой фазе передачи, особенно Северная Америка и Европа", - заявил Райан.

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Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отреагировала на решение Великобритании по регистрации вакцины от коронавируса Pfizer и заявила о разработке рекомендаций по ее использованию. Сначала в ВОЗ хотят получить доступ к определенной информации.

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