В ВОЗ рассказали о почти 1 млрд доз вакцин для COVAX

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

Глава ВОЗ напомнил, что в COVAX принимают участие 189 стран

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что в рамках глобальной инициативы COVAX было получено почти 1 млрд доз вакцины. Об этом он рассказал во время брифинга.

Глава ВОЗ напомнил, что в COVAX принимают участие 189 стран.

"В рамках Фонда COVAX уже обеспечено почти 1 миллиард доз трех кандидатов на вакцины против COVID-19, и в настоящее время в нем участвуют 189 стран", - сказал Гебреисус.

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Напомним, ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта.

Позже и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что вакцинация украинцев против COVID-19 ориентировочно начнется 1 марта 2021 года. По его словам, все зависит от физических поставок вакцины в Украину.