В ВОЗ прогнозируют, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше середины 2021 года

Индонезия начнет вакцинацию от коронавируса в 2020 году Фото из открытых источников

Ни одна из потенциальных вакцин в ходе второй и третьей стадии опытов не показала эффективности на уровне не менее 50%

Массовая вакцинация от коронавируса в мире начнется не раньше середины 2021 года. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.

"Мы не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытаний - ред.) должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", - сказала Харрис.

Пока ни одна из потенциальных вакцин в ходе второй и третьей стадии опытов не показала эффективности на уровне не менее 50%

По ее словам, многие люди уже сделали прививки, однако ВОЗ не знает действует ли эта вакцина вообще.

"На данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна", - добавила Харрис.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вакцина от коронавируса COVID-19 для массового использования может появиться в начале марта 2021 года.