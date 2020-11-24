В ВОЗ предупреждают о риске отмены карантина на Рождество

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Впрочем, там указали и на возможные негативные последствия сохранения жесткого карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об ослаблении карантина на время Рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Deutsche welle.

"Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту количества заражений", - отметил Райан.

Вместе с тем он указал и на возможные негативные последствия сохранения жестких карантинных ограничений на Рождество.

"Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, дальнейшему протесту против них", - спрогнозировал представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании начало обсуждать план ослабления карантина на Рождество, 25 декабря. В частности, власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии согласились создать возможности для празднования.