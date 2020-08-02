ВОЗ предупредила о затяжной пандемии с последствиями на десятилетия

Тедрос Аданом Гебреисус Фото из открытых источников

Во Всемирной организации призвали страны отслеживать контакты инфицирования и ускорить разработку вакцины

Глава Всемирной организации здравоохранения тедрос Гебреисус предупредил, что пандемия коронавируса может приобрести "очень затяжной характер", а последствия будут ощущать в течение нескольких десятилетий. Об этом сообщает Укринформ.

"Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который бывает раз в век, и последствия которого будут ощущаться в течение следующих десятилетий", - заявил глава ВОЗ.

Так, Гебреисус подчеркнул, что многие страны, которые считали, что пережили "коронавирусный кризис", начали сталкиваться с новыми вспышками COVID-19. Кроме этого, в государствах, которые в начале пандемии меньше всего страдали от болезни, наблюдается резкий рост заражений и смертей. И наоборот: страны, пережившие масштабные вспышки, смогли взяли ситуацию под контроль.

В связи с этим руководство ВОЗ выдало заявление о "предполагаемой продолжительности этой пандемии COVID-19" и призвало на глобальном уровне отслеживать контакты инфицирования и реагировать на вспышки.

Так, в рекомендациях странам-членам Всемирная организация посоветовала продолжать мобилизовать глобальные, региональные многосторонние организации и партнеров для быстрого реагирования на коронавирус. Кроме этого, в ВОЗ порекомендовали странам ускорить исследования по разработке вакцины и доступа к диагностике и терапии.

Напомним, недавно представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы заявили, что главным распространителем коронавирус стала молодежь.