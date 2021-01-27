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В ВОЗ не рекомендуют прививаться от коронавируса генетическими вакцинами беременным женщинам

Вакцинация для беременных женщин может быть опасной Фото из открытых источников

Причиной является недостаточное количество данных о безопасности таких вакцин

Во Всемирной организации здравоохранения не советуют делать прививки мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer от COVID-19 беременным женщинам. Об этом сообщает ее пресс-служба

"Несмотря на то, что беременность повышает риск серьезного заболевания COVID-19, использование этой вакцины беременным женщинам сейчас не рекомендуется, за исключением случаев, когда они имеют риск высокого воздействия (например, медицинские работники)", – говорится в сообщении.

Причиной такой оговорки является недостаточное количество информации о безопасности таких вакцин.

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Ранее сообщалось, что у ВОЗ нет всех данных по снижению уровня заболеваний коронавирусом после введения в организм генетических вакцин. Поэтому специалисты также не советуют делать прививки такими вакцинами путешественникам.

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