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В ВОЗ не исключают, что COVID-19 станет системным заболеванием

Фото из открытых источников

У коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что ликвидировать его будет очень сложно

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание. По его словам, за всю историю человечество смогло победить только оспу. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемичным, системным. Мы наблюдали такие примеры. В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь", - заявил он.

По словам Райана, у коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что ликвидировать его будет очень сложно.

"В частности, коронавирус присутствует практически во всех странах мира. Доступ к вакцине в это время не является оптимальным, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Поэтому передача вируса будет продолжаться", - заявил он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине сейчас является стабильной и не такой угрожающей, как весной прошлого года. 

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