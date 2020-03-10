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В ВОЗ назвали сроки выздоровления от коронавируса

Пешеход проходит мимо дисплея, который показывает информацию о токийских фондовых рынках Nikkei (C), New York Dow (R) и Шанхая (L) в Токио, Япония EPA-EFE

Кроме того, в ВОЗ отметили, что пока не существует лекарств для лечения коронавируса

Чтобы инфицированный коронавирусом полностью выздоровел, необходимо до шести недель. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет CNN.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут понадобиться месяцы, чтобы выздороветь", - отметил Райан.

Напомним, за минувшие сутки, 9 марта, количество жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3 136 человек. Также сейчас болеют 17 721 человек (4 794 человека находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц.

Также сообщалось, что ученые назвали новые симптомы коронавируса

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