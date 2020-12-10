В ВОЗ назвали 10 главных причин смерти в мире: В списке впервые две болезни
ВИЧ / СПИД больше не входит в топ-10
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, каковы 10 главных причин смерти в мире. В первую десятку главных "убийц" на планете вошли семь неинфекционных заболеваний. В списке также впервые оказались болезнь Альцгеймера и диабет. Об этом сообщает ВОЗ.
При этом, в десятку причин смерти больше не входит ВИЧ/СПИД. Новые данные охватывают период с 2000 по 2019 год включительно.
Болезни сердца оставались основной причиной смерти на глобальном уровне в течение последних 20 лет. Однако сейчас они убивают больше людей, чем когда-либо прежде.
Число смертей от болезней сердца увеличилось более чем на 2 миллиона с 2000 года до почти 9 миллионов в 2019 году. Сейчас болезни сердца составляют 16% от общего числа смертей в мире.
Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции в это время входят в десятку основных причин смерти во всем мире, занимая 3-е место как в Америке, так и в Европе в 2019 году.
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При этом больше всего от этой болезни страдают женщины во всем мире 65% смертей от болезни Альцгеймера и других форм деменции приходится на прекрасную половину человечества.
Смертность от диабета увеличилась на 70% во всем мире. При этом количество смертей среди мужчин увеличилось на 80%.
10 главных причин смерти в мире
- Ишемическая болезнь сердца.
- Инсульт.
- Хроническая обструктивная болезнь легких.
- Инфекции нижних дыхательных путей.
- Неонатальные расстройства и нарушения.
- Рак легких, трахеи, бронхов.
- Болезнь Альцгеймера, другие виды деменции.
- Диарея.
- Диабет.
- Болезни почек.
Среди инфекционных заболеваний первое место занимают инфекции нижних дыхательных путей, в первую очередь - пневмония. Правда, как отмечают в ВОЗ, смертность от этих болезней снизилась.
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