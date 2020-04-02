В Вооруженных силах Украины обнаружили первый случай заболевания коронавирусом

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Инфекцию выявлено у работницы Хмельницкого военного госпиталя

В Вооруженных силах Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

“На 07.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ.

Впрочем, после ухудшения состояния была госпитализирована в Хмельницкой инфекционной больницы с диагнозом – пневмония. Но в тот же день, методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам МОЗ Украины, состояние здоровья удовлетворительное.

Сообщается, что в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 02.04.2020 запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция.

Ранее сообщалось, что в так званый “ДНР” зафиксировали еще один случай коронавирус теперь официальная количество инфицированных COVID-19 насчитывает двух человек.