В Волынской области пациенты с подозрением на Covid-19 пытались сбежать из больницы
Сейчас состояние здоровья пациентов удовлетворительное, температуры ни у одного из них нет
Пятеро мужчин с подозрением на коронавирус пытались сбежать из больницы в Волынской области. Об этом в комментарии 12 канала рассказал председатель Любешовской РГА Сергей Фесик.
"Все они – жители Закарпатской области, возвращались с заработков в России. У одного из них была температура около 38 градусов. Пограничники вызвали экстренную службу, те приехали и забрали мужчин в больницу", – сказал Фесик.
По словам председателя РГА, граждане категорически отказывались от госпитализации и написали отказ. Однако, после объяснения правоохранителями всех последствий отказа от госпитализации все же согласились.
Отмечается, что сейчас состояние здоровья пациентов удовлетворительное, температуры ни у одного из них нет. Вместе с тем полиция продолжает круглосуточный надзор за ними, чтобы предупредить их побег.
"Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированы не сбежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. И на всякий случай – полицейские сидят возле инфекционного отделения. Ждем результатов", – добавил Фесик.
Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.