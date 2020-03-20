В Волынской области пациенты с подозрением на Covid-19 пытались сбежать из больницы

Украинские полицейские в защитных масках из-за распространения нового коронавируса EPA-EFE

Сейчас состояние здоровья пациентов удовлетворительное, температуры ни у одного из них нет

Пятеро мужчин с подозрением на коронавирус пытались сбежать из больницы в Волынской области. Об этом в комментарии 12 канала рассказал председатель Любешовской РГА Сергей Фесик.

"Все они – жители Закарпатской области, возвращались с заработков в России. У одного из них была температура около 38 градусов. Пограничники вызвали экстренную службу, те приехали и забрали мужчин в больницу", – сказал Фесик.

По словам председателя РГА, граждане категорически отказывались от госпитализации и написали отказ. Однако, после объяснения правоохранителями всех последствий отказа от госпитализации все же согласились.

Отмечается, что сейчас состояние здоровья пациентов удовлетворительное, температуры ни у одного из них нет. Вместе с тем полиция продолжает круглосуточный надзор за ними, чтобы предупредить их побег.

"Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированы не сбежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. И на всякий случай – полицейские сидят возле инфекционного отделения. Ждем результатов", – добавил Фесик.

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Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.