В Волновахе представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" оплатят операцию ребенку с синдромом Вильямса

Ярина Замай - школьница из города Волноваха, Донецкой области. Врачи поставили девочке диагноз - синдром Вильямса. Болезнь, по словам медиков, является достаточно редким генетическим нарушением. Встречается с частотой приблизительно 1 на 20 000 новорожденных. Хворь вызывает патологию развития всех органов. Наиболее страдает сердце и опорно-двигательный аппарат.

На данный момент у Ярины развивается сложная форма сколиоза. Ребенку срочно нужна операция, но у семьи собрать деньги не выходило, рассказывает мама.

"Государство не выплатило нас положенную сумму денег. А последние сбережения мы потратили, чтобы попасть к специалистам в реабилитационный центр. Врачи говорят, что если мы не сделаем операцию сейчас - этот сколиоз перерастет в четвертую форму. И операцию уже нужно будет делать по всему позвоночнику. Но такая операция уже будет стоить около 300 тысяч гривен. И это уже будет совсем конец", - рассказывает Ольга Замай, мама больной девочки.

По словам врачей, операцию нужно провести как можно быстрее. Для этого семье Ярине нужно собрать 32 тысячи гривен. Искать эти деньги в Волновахе, откуда родом девочка, помогает семье организация "Дивись сердцем". Волонтнры рассказывают: помощь Ярине не оказали ни государство, ни местные чиновники. Тогда было принято решение обратиться к Артему Марчевскому, руководителю Молодежного Крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Цена вопроса этой операции не стоит баснословных денег - это 32 тысячи гривен. Но для родителей это неподъемная сумма. Для меня странно и непонятно, почему местная власть не работает с такими детьми, не помогает. Наша молодежь обратилась к Юрию Анатольевичу Бойко, сопредседателю нашей партии. Юрий Анатольевич ответил очень быстро и ответ его, конечно же, был положительный. Вопрос был решен в течение пяти минут и мы смогли порадовать маму девочки", - рассказывает Артем Марчевский.

Сейчас Ярина с мамой в Киеве, в центре реабилитации. Вскоре девочке проведут операцию. Также Юрий Бойко приобретнт имплантаты для девочки. Они нужны для того, чтобы выровнять ноги и остановить искривление позвоночника.