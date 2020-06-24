В Винницкой области объявили штормовое предупреждение – есть риск подтопления

Уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок Государственное агентство водных ресурсов

Ожидается, что уровень воды Днестра поднимется до опасных отметок

В Винницкой области непогода повлекла за собой поднятие уровня воды в Днестре, что создало риск подтопления отдельных районов. Кроме этого, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Как отмечается, в связи с этим было принято решение повысить среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2000 кубических метров за секунду.

Кроме этого, специалисты предупредили о риске поднятия воды в реках, что может вызвать затопления отдельных объектов.

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"Уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки", – предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул правительству требование принять системное решение, которое бы могло помочь избежать ежегодного подтопления в западных регионах. В частности, глава государства призвал правительство решить проблему укрепления берегов Тисы и Днепра.