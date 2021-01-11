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В Винницкой области люди протестуют против повышения коммунальных тарифов

Митинг в Винницкой области NEWSONE

Активисты перекрыли международную трассу в городе Жмеринка Винницкой области из-за повышения тарифов на коммунальные услуги в понедельник, 11 января. Об этом говорится в сюжете телеканала NEWSONE.

Местные жители провели масштабную акцию протеста в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг, в частности и повышением тарифов на газ. На место события приехали правоохранители.

Поддержать протестующих прибыл также депутат Винницкой областной администрации от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Роман Квитко.

"Мы против повышения тарифов, так как считаем, что на сегодняшний день во время пандемии и падения экономики это является недопустимым. Люди обращаются к власти, потому что они вынуждены выживать. Мы будем обращаться к премьер-министру и президенту, потому что людям действительно тяжело", - отметил депутат.

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Напомним, вчера в поселке Высокий Харьковского района местные жители вышли на протест из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Примерно полсотни людей вышли с плакатами "STOP геноцид", "Люди - не быдло", и "Нет тарифогеноциду".

Позже к акции протеста присоединились жители городов Люботин и Балаклея. 

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