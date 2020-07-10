В Виннице женщина родила на улице из-за дезинфекции в роддоме

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Роды у беременной принимал ее муж на столе перед заведением

В Виннице местная жительница родила младенца на улице под роддомом из-за закрытия заведения на дезинфекцию. Роды принимал муж беременной. Об этом сообщают Подробности.

"Начались схватки... Мы взяли сумки и были готовы. Поехали в роддом спокойно и целенаправленно, за третьим ребенком. Муж выгрузил сумки и поставил на стол, который стоял при входе. Я звоню, стучу и никто не отвечает... Я говорю мужу: уже все, уже сильно прихватывает", – рассказала Алена.

После этого мужчина побежал в гинекологическое отделение и начал стучать в дверь. Через некоторое время у него спросили, что он хочет. Однако, на фразу "у меня рожает жена", тогда еще будущему отцу ответили, что роддом закрыт на дезинфекцию в связи с коронавирусом.

В связи с этим женщине пришлось ложиться на стол, который находился на улице, и рожать на месте, перед роддомом. К слову, во время родов врачи не вышли к беременной.

"Я кричу: люди, я рожаю... Сказала мужу, чтобы принимал роды, которые были стремительнымы... Вышла голова, схватки идут, но ребенок не выходит. Этот ребенок уже краснел, синел и чернел. Муж берет за плечико и достал этого ребенка. Но если бы он растерялся, то ребенка бы уже не было", – призналась мама.

По словам женщины, медсестры из гинекологического отделения уже вышли тогда, когда Алена родила. В частности, медики спросили у женщины, почему она приехала в закрытый роддом. На что Алена ответила, что никаких сообщений о его закрытии не получала.

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"Они переложили меня спустя еще 10 минут на каталку. Не могли открыть дверь и сообразить, куда меня везти. Даже просили мужа вырвать замок в родильную комнату", - добавила женщина.

По ее словам, после родов она не звонила своему врачу, чтобы разобраться с ситуацией. Мать отметила: "Ребенок здоров и это самое главное. Мы уже не хотим никаких разборок".

Напомним, ранее в городе Калуш в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 14 медиков роддома, в результате чего заведение решили временно закрыть.