В Виннице преодолеть коронавирус смогла 73-летняя пациентка

Женщина имела тяжелую патологию

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В Виннице от коронавирусной болезни COVID-19 смогла выздороветь 73-летняя пациентка, у которой также была тяжелая патология. Об этом во время брифинга заявил городской председатель Винницы Сергей Моргунов, сообщает Укринформ.

"Очень хорошая новость – у нас выздоровела старшая пациентка, 73 года. У нее до этого была достаточно тяжелая патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома", - сообщил Моргунов.

Кроме этого, он отметил, что, по состоянию на пятницу от COVID-19 выздоровели шесть пациентов. Кроме упомянутой летней женщины, это медик из винницкого роддома №2, трое мужчин 32, 43 и 55 лет и женщина в возрасте 40 лет.

Всего сейчас в Виннице зафиксировано 67 лабораторно подтвержденных случаев с COVID-19, из них за последние сутки – восемь.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтверждены случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. Всего за сутки было выявлено 311 новых случаев.