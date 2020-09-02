В Минздраве назвали группы населения, которым бесплатно делают ПЦР-тесты на COVID-19

Виктор Ляшко Украинская правда

Бесплатную диагностику проводят людям с выраженными симптомами СOVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав определил группы населения, которым бесплатно проводят ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом он сообщил во время брифинга 2 сентября, который транслировал телеканал ZIK.

Так, санитарный врач отметил, что Украина значительно увеличила количество лабораторий, которые позволяют проводить тестирование на COVID-19. Так, сейчас в стране функционируют 104 вирусологические лаборатории, которые проводят диагностику методом ПЦР.

Также Ляшко отметил, что нескольким категориям населения проводят тестирование бесплатно.

"Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено для таких групп. Первое, это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Второе, это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица, с подтвержденным случаем", - пояснил санитарный врач.

К слову, по состоянию на утро 2 сентября в Украине 125 798 случаев COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердили еще в более 2,4 тысяч человек.

Напомним, недавно Виктор Ляшко назвал основные симптомы, которые почти сразу указывают на коронавирусную болезнь. Санитарный врач подчеркнул, что эти признаки не характерны для других инфекционных болезней, а наблюдаются чаще всего у пациентов с COVID-19.