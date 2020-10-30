В Ужгороде резко возросло количество больных коронавирусом, заполнено 90% больничных коек, – мэр

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По его мнению, ситуацию ухудшило проведение местных выборов

В Ужгороде резко возросло количество больных коронавирусом. Уже сейчас, в городе заполнены 90% коек для пациентов с этой болезнью. Об этом сообщил городской голова Ужгорода Богдан Андреев, передает Укринформ.

По его словам, медицинские учреждения Ужгорода работают на пределе, но в городе все же готовы к увеличению койкомест для больных COVID-19. Среди причин обострения заболеваемости коронавирусом в городе, мэр видит проведение местных выборов. “Я понимаю, что в Ужгороде увеличилось количество больных коронавирусом. Где-то это произошло за счет выборов – работали участковые комиссии, проводили заседания, сдавали протоколы из регионов, были очереди в день голосования, проводились партийные совещания и собрания. Это все тоже частично привело к увеличению количества больных”, - отметил Андреев.

Также городской голова добавил, что многие люди, которые едут за границу транзитом через город, сдают здесь тесты на коронавирус. А это тоже, по его мнению, повышает показатель заболеваемости.

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Ранее сообщалось, что в Ужгороде из-за вспышки коронавируса закрыли гимназию. В заведении подтвердили 8 случаев COVID-19.