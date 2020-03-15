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В УЗ пообещали вернуть полную стоимость билетов на отмененные рейсы

из открытых источников

На поезда, которым ограничен маршрут, стоимость билета можно вернуть в случае если была отменена остановка

"Укрзализныця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда без взимания дополнительных сборов. Об этом сообщили в пресс-центре УЗ.

"Укрзализныця возвращает пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретены через интернет возвращаются через онлайн сервисы", - говорится в сообщении.

Однако на поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ.

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Напомним, со вторника, 17 марта, Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. На территорию страны можно будет заехать только на автомобиле.

 

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