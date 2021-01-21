В УЗ назвали самое популярное направление прошлого года

Обновленные поезда "Укрзализныци" Facebook-страница Александра Шевченко

Вторым по популярности стало сообщение " Киев-Львов"

Самым популярным железнодорожным направлением в 2020 году стал "Киев - Харьков". Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, в течение 2020 года по этому маршруту перевезли 712,7 тыс. пассажиров.

В то же время вторым по популярности стало сообщение "Киев-Львов", туда и обратно было перевезено 652,8 тыс. пассажиров. Третью строчку занял маршрут "Киев - Днепр". Здесь было перевезено 561,8 тыс. пассажиров.

Пятерку замкнули поезда "Киев - Винница" и "Киев - Одесса": 472,6 тыс. и 383,5 тыс. соответственно.

"В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев - Харьков", - добавили в УЗ.

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Напомним, ранее в "Укрзализныци" анонсировали запуск чат-ботов, которые смогут через социальные сети продавать билеты пассажирам. Новая функция запускается в сотрудничестве с несколькими партнерами.