В УЗ назвали самое популярное направление прошлого года
Вторым по популярности стало сообщение " Киев-Львов"
Самым популярным железнодорожным направлением в 2020 году стал "Киев - Харьков". Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
В частности, в течение 2020 года по этому маршруту перевезли 712,7 тыс. пассажиров.
В то же время вторым по популярности стало сообщение "Киев-Львов", туда и обратно было перевезено 652,8 тыс. пассажиров. Третью строчку занял маршрут "Киев - Днепр". Здесь было перевезено 561,8 тыс. пассажиров.
Пятерку замкнули поезда "Киев - Винница" и "Киев - Одесса": 472,6 тыс. и 383,5 тыс. соответственно.
"В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев - Харьков", - добавили в УЗ.
Напомним, ранее в "Укрзализныци" анонсировали запуск чат-ботов, которые смогут через социальные сети продавать билеты пассажирам. Новая функция запускается в сотрудничестве с несколькими партнерами.