В условиях пандемии пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал до уровня 2009 года

Терминал "D" Международный аэропорт "Борисполь"

По сравнению с 2019 количество пассажиров уменьшилось на 65%

В этом году с учетом коронакризиса пассажиропоток Международного аэропорта "Борисполь" уменьшится до уровня 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба аэродром.

Согласно сообщению, за сентябрь аэропорт обслужил 554 485 пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (сентябрь 2019 года – 1 649 тыс. пассажиров).

Как отмечается, суммарный пассажиропоток за девять месяцев текущего года составил 4 058 215 пассажиров, что на 65% меньше аналогичного периода 2019 года.

"Высокий сезон 2020 для авиационной отрасли закончился. В связи с ограничениями, которые приняло правительство Украины в августе этого года, не только не состоялась сентябрьская хасидская программа – вместе с тем аэропорт недополучил 30% пассажиропотока", - рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

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Он отметил, что карантинные ограничения стран продолжают быть стоп-фактором для пассажиров. Также анализируя данные за январь-сентябрь, в аэропорту с точностью прогнозируют, что пассажиропоток "Борисполя" за 2020 год упадет до уровня 2009 года.

Кроме этого, снизилась доля трансферных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период январь – сентябрь 2019 года было обслужено 2 597 тыс. трансферных пассажиров, и это – 22,4% от общего пассажиропотока, а за аналогичный период 2020 года обслужено 418 тыс. пассажиров – 10,3% от общего пассажиропотока.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас Украина не может снова ввести жесткий карантин, как это делают в ряде европейских стран.