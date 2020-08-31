В условиях карантина школы могут самостоятельно переносить каникулы, - МОН

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Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса

В условиях карантинных ограничений в Украине руководителям школ рекомендуют самостоятельно принимать решение о переносе каникул, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Об этом рассказал во время брифинга и. о. министра образования Украины Сергей Шкарлет, сообщает РБК-Украина.

По словам Шкарлета, МОН рекомендует школам реализовать автономное право и определить особенности организации образовательного процесса.

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"Одновременно руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и окончания учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации", - заявил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что в Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса.

Также накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине школы могут перейти на смешанную форму обучения при условии, что регион, в котором расположено учебное заведение, не относится к "красной зоне" карантина.