В Умани во время празднования Рош га-Шана правоохранители составили семь админпротоколов

Всего за соблюдением порядка в местах паломничества хасидов следит около 600 полицейских

В Умани во время патрулирования мест паломничества хасидов на время Рош га-Шана правоохранители составили семь административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, на время празднования иудейского нового года улицы Умани патрулируют представители сводного отряда, а это - около 600 полицейских из разных областей Украины. Кроме этого, для помощи украинским коллегам прибыли шесть полицейских из Израиля.

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Как отмечается, за время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили семь административных протоколов. Среди них - статьи 203-1 (Невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) и 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, накануне хасиды-паломники, которые несколько дней пробыли на белорусско-украинской границе в надежде попасть в Умань, освободили пограничный пост "Новые Яриловичи".