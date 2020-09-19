В Умани во время празднования Рош га-Шана правоохранители составили семь админпротоколов
Всего за соблюдением порядка в местах паломничества хасидов следит около 600 полицейских
В Умани во время патрулирования мест паломничества хасидов на время Рош га-Шана правоохранители составили семь административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, на время празднования иудейского нового года улицы Умани патрулируют представители сводного отряда, а это - около 600 полицейских из разных областей Украины. Кроме этого, для помощи украинским коллегам прибыли шесть полицейских из Израиля.
Как отмечается, за время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили семь административных протоколов. Среди них - статьи 203-1 (Невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) и 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, накануне хасиды-паломники, которые несколько дней пробыли на белорусско-украинской границе в надежде попасть в Умань, освободили пограничный пост "Новые Яриловичи".