В Умани усилили карантин на период празднования Рош ха-Шана

Хасиды в Умани. Фото EPA-EFE

Усиленные меры продлятся до 23 сентября

На период празднования Рош ха-Шана в Умани ввели усиленные противоэпидемические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Согласно сообщению, отдел жилищно-коммунального хозяйства, ООО "Экоклинер" и УКП "Коммунальщик" установили щиты о запрете купания в водоемах, а также 4 биотуалета в общественных местах.

На нескольких улицах, по которым передвигаются паломники, нанесли маркировку безопасной дистанции. Проводится постоянный контроль за благоустройством в зоне празднования. В частности, была разработана схема санитарной очистки территории проживания и празднования хасидов: на 26-ти площадках установили 104 контейнера для мусора, которые обслуживает 9 единиц автотранспорта.

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Также ежедневно проводится дезинфекция автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, контейнеров для мусора и оборудованных для них площадок. С 8 сентября ежедневно убирают и моют шесть улиц в районе празднования, дезинфицируют места общего пользования.

Как отмечается, представители Международного Благотворительного Фонда имени Раби Нахмана из Бреслав определили количество паломников, которые могут находиться в культовых сооружениях. Кроме этого, культовые сооружения обеспечены бесконтактными термометрами, одноразовыми полотенцами, санитайзерами, антисептиками для рук, жидким мылом, дезсредствами, пульверизаторами для дезсредств.

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Напомним, накануне мэр Умани Александр Цебрий заявил, что уже десять хасидов получили положительный тест на COVID-19, однако четверо из них при повторном тестировании получили отрицательный результат.