В Умани усилили карантин на период празднования Рош ха-Шана
Усиленные меры продлятся до 23 сентября
На период празднования Рош ха-Шана в Умани ввели усиленные противоэпидемические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.
Согласно сообщению, отдел жилищно-коммунального хозяйства, ООО "Экоклинер" и УКП "Коммунальщик" установили щиты о запрете купания в водоемах, а также 4 биотуалета в общественных местах.
На нескольких улицах, по которым передвигаются паломники, нанесли маркировку безопасной дистанции. Проводится постоянный контроль за благоустройством в зоне празднования. В частности, была разработана схема санитарной очистки территории проживания и празднования хасидов: на 26-ти площадках установили 104 контейнера для мусора, которые обслуживает 9 единиц автотранспорта.
Также ежедневно проводится дезинфекция автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, контейнеров для мусора и оборудованных для них площадок. С 8 сентября ежедневно убирают и моют шесть улиц в районе празднования, дезинфицируют места общего пользования.
Как отмечается, представители Международного Благотворительного Фонда имени Раби Нахмана из Бреслав определили количество паломников, которые могут находиться в культовых сооружениях. Кроме этого, культовые сооружения обеспечены бесконтактными термометрами, одноразовыми полотенцами, санитайзерами, антисептиками для рук, жидким мылом, дезсредствами, пульверизаторами для дезсредств.
Напомним, накануне мэр Умани Александр Цебрий заявил, что уже десять хасидов получили положительный тест на COVID-19, однако четверо из них при повторном тестировании получили отрицательный результат.