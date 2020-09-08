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В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов

Фото из открытых источников

Также заработает изолятор для контактных лиц

В Умани для паломников, больных коронавирусом COVID-19 в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь, а для контактных лиц - изолятор. Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы Черкасской области

Согласно сообщению, такое решение приняли на встрече со специалистами Госпродпотребслужбы президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор саги Браверман и юрист фонда Ирина Рыбницкая.

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Как отмечается, также участники встречи обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях здравоохранения.

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Напомним, ранее у шести хасидов-паломников, приехавших в Умань для празднования Рош га-Шана, обнаружили заражение коронавирусом. 

Также в городе на время прибытия основного количества паломников-хасидов ограничат время работы заведений питания и закроют некоторые учебные заведения

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