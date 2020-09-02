В Умани правоохранители начали следить за порядком в усиленном режиме, - МВД

За соблюдением порядка будут следить более 500 полицейских

В Умани сотрудники правоохранительных органов заступили на усиленный режим несения службы с учетом празднования Рош га-Шана в условиях эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Черкасская полиция готова к обеспечению публичного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Важно, чтобы и наши граждане, и паломники неуклонно придерживались противоэпидемических мероприятий, спокойно и в безопасности отметили праздник Рош га-Шана", – рассказал заместитель председателя Нацполиции Украины Александр Фацевич во время выездного заседания.

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Как отмечается, сейчас в городе находится ориентировочно пол сотни паломников-хасидов, а публичный порядок в городе будут обеспечивать более 500 полицейских.

Кроме этого, представители Нацполіції и Минздрава провели инспекцию основных культовых мест паломничества, места питания граждан, территории проведения мероприятия на предмет их готовности к приему посетителей и четкого соблюдения при этом карантинных ограничений.

Напомним, недавно в Умани правоохранители открыли производство из-за схватки украинцев с иностранцами, приехавшими праздновать Рош га-Шана.