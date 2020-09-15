В Умани положительный тест на COVID-19 получили 10 паломников-хасидов

Хасиды в Умани. Фото EPA-EFE

Всего тестирование прошли до 400 хасидов

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что уже десять хасидов получили положительный тест на COVID-19, однако четверо из них при повторном тестировании получили отрицательный результат.

Об этом он рассказал в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения.

"На сегодня, по информации Министерства внутренних дел и Миграционной службы, на территории города находится 2,5 тыс. паломников-хасидов. Мы провели ПЦР-тестирование за средства самих паломников, проведено было ПЦР-тестирование, и обнаружили 10 COVID-положительных паломников. Из них четверо повторно были оттестированы и тест у них негативный - это говорит о том, что они считаются выздоровевшими. А шесть - COVID-положительных", - рассказал Цебрій.

Кроме этого, мэр рассказал, что больные находятся в отеле, который выделили брацлавские хасиды под заведение, где будут находиться COVID-положительные паломники с легкой формой болезни. Тех людей, у которых будет выявлена средняя или тяжелая степень течения болезни, будут госпитализировать в инфекционное отделение городской больницы.

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По словам Цебрия, на COVID-19 уже протестировали до 400 хасидов. В то же время он отметил, что точное количество хасидов в городе ему неизвестно: "Я не могу сказать, сколько их точно, их никто не учитывал. У меня точной цифры нет. Никто не перечислял, сколько их находится на территории города. Я руководствуюсь такими статистиками, которые мне дала миграционная служба".

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Напомним, ранее городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что разговоры о переносе могилы раввина Нахмана из Умани в Израиль - это манипуляции и провокации.