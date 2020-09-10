В Умани коронавирус COVID-19 обнаружили у восьми хасидов-паломников

Мэр города настаивал на повторном тестировании паломников, хотя они якобы проходили тестирование в аэропорту

У восьми хасидов-паломников, прибывших в Умань на иудейское празднование Рош ха-Шана, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил мэр города Александра Цебрия в эфире "Украина 24".

"Шестеро сейчас находятся на самоизоляции, они лечатся амбулаторно. Еще двое туристов уже получили повторный отрицательный результат теста", - отметил глава Умани.

Также Цебрий сообщил, что настаивал на повторном тестировании паломников, хотя они якобы проходили тестирование в аэропорту.

"Мне сообщали, что они проходили тестирование на аэродроме и у них есть справки, но я настаивал, чтобы тестирование проводилось у нас в городе", - добавил мэр Умани.

Новости по теме: В Умани хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана. Видео

Напомним, ранее сообщалось, что в Умани Черкасской области у шести хасидов-паломников обнаружили заражение коронавирусом.

А впоследствии появилась информация, что для паломников, больных коронавирусом COVID-19 в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь, а для контактных лиц - изолятор.