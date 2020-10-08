В Укроборонпроме заявили о планах разделить концерн на два холдинга

Вместо ликвидированного Укроборонпрома образуются оборонный и аэрокосмический холдинги

Укроборонпром 5 Канал

Государственный концерн Укроборонпром подготовил стратегию трансформации компании, которой предусмотрена ликвидация концерна и создание оборонного и аэрокосмического холдингов. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома со ссылкой на первого заместителя гендиректора концерна Романа Бондаря.

Отмечается, что документ описывает процесс трансформации государственного концерна, финальным этапом которой станет ликвидация Укроборонпрома. Вместо него аэрокосмический и холдинг оборонных технологий будут выполнять роль корпоративных центров, а также реализовывать политику собственности для отраслевых научно-производственных объединений, которые создадут после корпоратизации.

Как сообщили в концерне, предприятия-участники Укроборонпрома, которые изготавливают вооружение и военную технику для сил безопасности и обороны, войдут в оборонный холдинг, зато ряд авиастроительных предприятий отойдут в аэрокосмический. "Наше видение будущего Укроборонпрома - в сотрудничестве и кооперации с частными компаниями, как из Украины, так и с зарубежными партнерами. Оборонный холдинг, который появится, станет платформой для развития государственно-частного сотрудничества, со-инвестирования в разработку и создание новых продуктов, экосистемой для стимулирования развития оборонного сегмента экономики", – сказал Бондарь.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора Укроборонпрома, а взамен назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности. Это произошло после того, как Абромавичус написал заявление об отставке.