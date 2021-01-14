В "Укроборонпроме" начали производство ракетных комплексов "Нептун" для Минобороны

Береговой ракетный комплекс "Нептун" Укроборонпром

ВСУ взяло "Нептун" на вооружение летом прошлого года

Государственное предприятие "Луч", которое является частью "Укроборонпрома", начало производство ракетных комплексов "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины. Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Фейсбук.

Отмечается, что контракт на поставку комплексов был подписан в декабре. "Ознакомились с ходом работ по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" по заказу Министерство обороны Украины, контракт с которым был подписан в декабре. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинского войска - ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижный командный пункт.",- написал Гусев.

Также глава "Укроборонпрома" рассказал, что "Нептун" оснащается крылатыми ракетами, которые способны совершать полет на сверхмалых высотах, а дальность стрельбы составляет до 300 км. При этом головка самонаведения ракеты имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км. Сам ракетный комплекс был принят на вооружение ВСУ в августе 2020 года.

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Напомним, не так давно предприятие "Искра", входящее в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным силам Украины новую радиолокационную станцию 35Д6М, которая может работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. Управлять РЛС в полном объеме можно на расстоянии до 300 метров.