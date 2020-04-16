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В Укргидрометцентре говорят, что пылевая буря в Киеве не связана с пожарами в Чернобыле

Пыльная буря под Киевом Фото из открытых источников

Директор Украинского гидрометцентра объяснил, что ветер переносит ту пыль, которая выдувается с полей

Ухудшение видимости в столице вызвано исключительно усилением скорости ветра, а не из-за пожара в Чернобыле. Об этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил в комментарии "Укринформа".

"Никаких связей с пожаром в Чернобыле нынешнее ухудшение видимости в городе Киеве не имеет. Это вызвано исключительно усилением скорости ветра, которая сейчас достигает 15-20 метров в секунду", - отметил Кульбида.

По его словам, ветер переносит ту пыль, которая выдувается с полей и её частицы и привели к ухудшению видимости.

Как сообщали ранее, жителей столицы призвали не выходить из дома и закрыть окна из-за пылевой бури, которая накрыла город. 

В это время ожидаются порывы ветра 17-22 м/сек. Ураганный ветер несет над городом облако пыли, поэтому видимость очень низкая.

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