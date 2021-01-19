В "Укрэнерго" заявили о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС

Украинцы стали больше использовать электроэнергию из-за резкого похолодания Фото из открытых источников

С начала ноября 2020 года резерв уменьшился в 5,2 раз

На складах украинских ТЭС сложилась критическая ситуация с запасами угля всех марок. Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн, из них газового угля – в 7,5 раза до 283,6 тыс тонн, антрацитового – на 44,4% до 203,9 тыс тонн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такая ситуация возникла из-за резкого увеличения потребления энергии населением, вследствие сильных морозов в Украине в течение последних дней.

Впрочем, в "Укрэнерго" заверили, что и в дальнейшем беспрепятственно будут обеспечивать украинцев энергией.

"Поэтому, начиная с понедельника 18 января, включено в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1 200 МВт. В тот же день для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины оказывается аварийная помощь из Беларуси: с 10: 00 до 11: 00 часов – в объеме 100 МВт, в дальнейшем – более 200 МВт в час", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" опровергли информацию о введении "веерных отключений" электроэнергии. Компания несмотря на сильные морозы и низкие запасы угля не собирается делать аварийное прекращение поставок энергии украинцам.