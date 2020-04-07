В Украину вернулось более 6 тысяч граждан

ГПСУ

Кроме того, за прошедшие сутки страну покинули более 4,5 тысячи человек, большинство из которых - иностранцы

В Украину 6 апреля вернулось 6,4 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки страну покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч – иностранцы.

За прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В целом пограничники осуществили более 12,2 тысячи пропускных операций на въезд и выезд из Украины.

В понедельник без собственного транспорта в Украину прибыло более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.

Отмечается, что сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только в 19 пунктах пропуска.