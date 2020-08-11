В Украину вернулись 12 моряков, которые в течении года были изолированы в порту Бразилии, - МИД

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Украинцы почти год не получали зарплату

В Украину вернулись 12 украинских моряков, которые почти год не могли вернуться домой из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В начале июня стало известно, что 12 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна "SRAKANE", фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия), почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, благодаря работе украинских консулов и сотрудничеству с бразильской стороной все украинцы на протяжении июля получили невыплаченную заработную плату и успешно вернулись на родину.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что шестеро украинских моряков попали в плен к пиратам во время захвата танкера у берегов Нигерии в Гвинейском заливе.