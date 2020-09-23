В Украину в течение месяца пытался попасть 41 экстремист, – СБУ

Злоумышленники пытались пересечь украинскую границу с августа по сентябрь

Фото из открытых источников

Правоохранители не допустили 41 иностранца на территорию Украины с августа по сентябрь текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.

Как сообщают в ВСУ, эти лица причастны к экстремистским организациям и могут быть опасными для Украины и ее граждан. Также в течение указанного периода правоохранители провели 9 демаршей официальным представителям других государств за осуществление антиукраинской деятельности. Среди них и представители Российской Федерации.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находился в розыске Интерпола. Злоумышленник незаконно прибыл в Украину в 2018 году по поддельным документам.

Новости по теме: За 6 месяцев СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам террористов

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Житомире члена международной террористической организации "Исламское государство", который также разыскивался Интерполом. Суд применил к задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.