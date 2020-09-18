В Украину в конце сентября вернется 30-градусная жара. Прогноз погоды

В конце сентября Украину накроет жара Фото из открытых источников

Однако, до конца этой недели ожидается прохладная погода

В ближайшие дни преимущественно по всей территории Украины будет прохладно, но без осадков. Однако в конце следующей недели, 24 и 25 сентября, температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в субботу, 19 сентября в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +3...+ 8 градусов, в большинстве западных, северных, центральных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе ожидается 0...+3 градуса. Днем температура воздуха составит в среднем 16-21 градус выше нуля.

Погода в Украине 19 сентября Укргідрометцентр

Тогда как 20 и 21 сентября в Украине будет малооблачно. Осадков синоптики также не прогнозируют. Скорость ветра будет составлять 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 17 до 25 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+8 градусов, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки - 0..+3 градусов.

Погода в Украине 21 сентября Укргідрометцентр

22 и 23 сентября в Украине также осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит + 6...+ 12 градусов (22 сентября в восточных областях +3...+ 9 градусов), на побережье морей чуть прохладнее - 10-15 градусов выше нуля. Днем синоптики прогнозируют 21-27 градусов тепла.

Кроме этого, в Укргидрометцентре добавили, что 24 и 25 сентября в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Только днем в западных регионах возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит 9-15 градусов выше нуля ночью и 23-29 тепла днем.

Однако, 26 и 27 сентября на большей части территории Украины начнется похолодание до 15-22 градусов выше нуля днем (на юге до 20-26 градусов) и до 6-12 ночью. Также 28 сентября в западных и восточных областях возможны кратковременные дожди.

В Киеве 19 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха составит 6-8 градусов выше нуля ночью и 18-20 днем.

20-21 сентября в столице будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью достигнет 3-8 градусов с отметкой плюс, днем 17-22 выше нуля. 22-23 сентября также без осадков, температура ночью составит 7-12 градусов, днем 21-26 выше нуля.

Напомним, накануне Киев внезапно накрыл мощный ливень, который местами сопровождался градом. Впоследствии синоптики отметили, что на столицу надвигается резкое похолодание до +8 градусов.