В Украину придет последнее осеннее тепло: Прогноз погоды на неделю

Ноябрь принесет украинцам несколько изменений Фото из открытых источников

Осадки ожидаются преимущественно в западных областях

В Украине с 3 ноября до конца недели, дожди ожидают в западных и восточных областях, на остальной территории без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает Укринформ.

"3 ноября облачно с прояснениями. В западных областях умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в восточных, ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

В северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°, в Карпатах 0-3° тепла; днем 8-13°, на крайнем западе страны до 15°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 5-7° тепла, днем около 10°; по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В последующие два дня, 4-5 ноября, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями. 4 ноября без осадков, лишь ночью в западных областях и на крайнем юге страны местами небольшой дождь; 5 ноября в западных, днем и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 6-11°, в восточных, южных областях, 4 ноября и на Закарпатье 10-15°.

В столичном регионе 4-5 ноября без осадков, только днем 5 ноября небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью составит 2-7° тепла, днем 6-11°.

В течение 6-7 ноября в Украине, по прогнозам синоптиков, без существенных осадков. Температура ночью 1-7° тепла, днем 7-13°; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве 6-7 ноября существенных осадков также не ожидается. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в ноябре на территории страны ожидается в пределах 1-8° тепла, в горах — 0-3° тепла. Абсолютный минимум — 15-24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза.