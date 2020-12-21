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В Украину прибыл самолет с телом Геннадия Кернеса

В Харьков прибыл самолет с телом Геннадия Кернеса Общественное

После прохождения необходимых процедур тело доставят в один из моргов Харькова

Вечером 21 декабря в Украину прибыл самолет с телом городского главы Харькова Геннадия Кернеса, который умер в больнице Германии в результате осложнений коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Как отмечается, самолет чартерного рейса из Берлина Mitsubishi Challenger 850 приземлился в международном аэропорту "Харьков" в 19:24. 

По данным "Суспільного", возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели. Встречают воздушное судно коллеги умершего Геннадия Кернеса, в частности, секретарь горсовета Игорь Терехов, а также депутат и бывший председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.

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По словам представителя Харьковского городского совета Юрия Сидоренко, после прибытия кортеж с телом политика пройдет необходимые оформления и направится в морг 17 больницы. 

Напомним, прощание с многолетним главой Харькова запланировано на среду, 23 декабря. Сначала Геннадия Кернеса отпоют в Благовещенском соборе, после чего на кладбище №2 произойдет захоронение.

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