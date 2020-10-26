В Украину поставят 14 тысяч флаконов "Ремдесивира" до конца недели

Украина ожидает получить первую партию "Ремдесивира" до конца недели Фото из открытых источников

"Ремдесивир" входит в национальный протокол лечения COVID-19

До конца текущей недели в Україну будет доставлено 14 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко во время брифинга 26 октября, который транслировал телеканал ZIK.

Как отмечается, на прошлой неделе Минздрав разрешил ввоз незарегистрированного лексредства "Ремдесивир" для лечения коронавирусной болезни. В частности, этот препарат входит в национальный протокол лечения COVID-19.

"Это лекарство используется во многих странах – США, Японии, Австралии, странах ЕС, входит в протоколы лечения. 22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) утвердило "Ремдесивир" как первый вид терапии для лечения COVID-19", - отметил Игорь Иващенко.

По его словам, в Украину первую партию препарата (около 14 тысяч флаконов) доставят до конца недели. Однако, всего страна планирует закупить более 28 тысяч единиц лекарственного средства "Ремдесивир".

"Общая процедура предусматривала закупку 28,2 тыс. единиц этого лекарства, что будет направлено на лечение 4,7 тыс. пациентов со средним и тяжелым течением болезни", - добавил замминистра здравоохранения.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины выделил финансирование на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который используют для лечения больных с тяжелым течением COVID-19.