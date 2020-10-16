В Украину перед выборами прибыли почти 70 международных наблюдателей

В Украину перед выборами прибыли почти 70 международных наблюдателей Фото из открытых источников

Всего ЦИК зарегистрировала 127 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

В Украину перед стартом местных выборов постепенно начали прибывали международные наблюдатели: по состоянию на 16 октября границу пересекли почти семь десятков человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале с ссылкой на ГПСУ.

"Государственная пограничная служба Украины сообщила, что уже прибыло 69 международных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться на следующей неделе в воскресенье, 25 октября.

Недавно Центральная избирательная комиссия аккредитовала на местные выборы 127 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. В частности, среди них - 2 от Словацкой Республики, 4 – от Республики Казахстан и 2 – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

К слову, голосование на местных выборах в Украине будет проходить также в регионах, которые принадлежат к красной зоне карантина.

Однако, лицам с симптомами простуды будет предоставлена отдельная кабинка, а при самоизоляции такие избиратели смогут проголосовать дома.