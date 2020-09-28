В Украину направляется циклон Зора: Что он принесет

Циклон принесет прохладу и дожди

Фото с открытых источников

В ближайшие дни активный циклон из Центральной Европы обусловит в Украине прохладную и дождливую погоду. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook и свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

"Где-то вблизи Австрии, Венгрии разминается активный циклон, который завтра прискачет в Украину. Имя у него-Зора. Поэтому 29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы. Осадки дотянут, но в меньшей степени, до большинства центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма", - написала она.

Отмечается, что температура воздуха 29 сентября в течение дня составит +18+23 градуса, на Юге +24+28 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, порывистый.

В Киеве 29 сентября без существенных осадков ,+ 20 градусов.

Прогноз погоды на ближайшие дни Укргідрометцентр

30 сентября в Украине ощутимо похолодает, по всей территории прогнозируют дожди. Ночью +9+11, днем +13+15, на Юге до +18.

В Киеве в последний день сентября дождь, ночью +9+11, днем +13+15.

Такая же погода сохранится и в первые дни октября.

Прогноз погоды на ближайшие дни Укргідрометцентр

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Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до + 6...+ 12 градусов тепла.