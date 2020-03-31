В Украину из Китая прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

Также груз содержит очки, маски и оборудование для аппаратов ИВЛ

В Украину из Китая прибыл самолет, доставивший 100 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР, оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские товары. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава департамента информполитики Офиса президента Ирина Победоносцева.

"Еще один важный груз из Китая. В Украину прибыл самолет, который достал в Украину еще 100 тыс. высокоточных тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после прохождения всех санитарных и таможенных процедур медицинское оборудование направят до больниц и лабораторий во все регионы Украины. Кроме этого, средства защиты будут переданы военным и сотрудникам Государственной пограничной службы.

Напомним, накануне из столицы Южной Кореи города Сеул в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19.