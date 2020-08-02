В украинской армии обнаружили более двух десятков новых больных COVID-19

По состоянию на 2 августа в ВСУ коронавирусом болеют 219 военных Фото из открытых источников

От начала пандемии в Вооруженных силах коронавирус преодолели более 620 человек

За прошедшие сутки, 2 августа, в Вооруженных Силах Украины диагностировали 23 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 среди военных. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Как отмечается, среди новых инфицированных пять человек находятся в учреждениях здравоохранения. В частности, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Всего по состоянию на 2 августа в Вооруженных силах коронавирусом продолжают болеть 219 человек. Однако, от начала пандемии одолеть недуг смогли 625 военных, пять больных погибли.

Кроме этого, сейчас 560 человек находятся на изоляции (в том числе самоизоляция), а у 58 военнослужащих ее срок истекает в ближайшие трое суток.

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По данным Командования, чаще всего военные заражаются коронавирусом во время эпизодических встреч с друзьями и родными.

Напомним, ранее военнослужащий Вооруженных Сил Украины умер в результате осложнений от COVID-19. Мужчина некоторое время лечился от коронавируса, впоследствии его состояние ухудшилось. Реанимационная бригада была вынуждена начать интенсивную терапию, однако у больного остановилось сердце.