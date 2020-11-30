В украинской армии может появиться аналог ударного БПЛА "Байрактар"

Беспилотник "Байрактар ТБ2" Фото из открытых источников

При условии наличия финансирования новый беспилотник могут принять на вооружение через год

В украинской армии через год может появиться на вооружении отечественный беспилотный летательный аппарат "Сокол-300", который является аналогом турецкого БПЛА ударного типа "Байрактар". Об этом сообщил глава концерна "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью "РБК-Украина".

Как отмечается, украинский беспилотник "Сокол-300" был представлен конструкторским бюро "Луч".

"Это аналог того же турецкого "Байрактара". При наличии финансирования через год он может быть принят на вооружение", - отметил глава "Укроборонпрома".

Также он отметил, что главной особенностью БПЛА "Сокол-300" является то, что конструкторское бюро "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки.

"Как по мне, это гениальная идея, и дай бог, чтобы она была реализована", - добавил Игорь Фоменко.

Напомним, в июле этого года генеральный конструктор и гендиректор ГККБ "Луч" Олег Коростелев заявил о разработке в Украине ударного беспилотника "Сокол-200", который сможет нести 4 противотанковые ракеты типа "Барьер" собственного производства.