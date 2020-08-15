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В украинской армии коронавирусом болеет 401 человек, - командование ВСУ

762 военнослужащих уже выздоровели от COVID-19

В ВСУ зафиксирован 401 случай коронавируса

 Фото из открытых источников

По состоянию на утро 15 августа, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 401 случай острой респираторной болезни COVID-19. Об этом сообщила прессслужба командования Медицинских сил ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что за прошедшие сутки среди военнослужащих зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Из них 4 находятся в больницах (2 – в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, 1 – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона и 1 работник ВС Украины). В Медицинских силах говорят, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Известно, что за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровело 762 человека, а летальных исходов – 6. Кроме того, в ведомстве заявили, что в изоляции находится 713 военных, среди которых у 123-х ограничения завершатся в ближайшие трое суток.

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Напомним, сегодня, 15 августа, в Украине третьи сутки подряд зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 – 1 847 новых зафиксированных больных коронавирусом. Кроме того, 633 человека выздоровели от болезни, а 33 – умерли. В общем, с начала пандемии в Украине зарегистрировано 89719 случаев COVID-19.

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