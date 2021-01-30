В украинской армии 60 военных заразились коронавирусом

В ВСУ 60 военных заразились COVID-19 Фото из открытых источников

Из них в медучреждения госпитализировали 17 человек

В Вооруженных силах Украины в течение минувших суток, 29 января, зарегистрировали 60 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ.

Среди инфицированных — 17 военных госпитализировали в учреждения здравоохранения. По предварительной информации, состояние здоровья заболевших удовлетворительное, им было назначено необходимое лечение.

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Всего по состоянию на утро 30 января в Вооруженных силах болеют 733 человека. За время пандемии коронавирус преодолели 14 773 военных, однако 43 человека погибли.

Напомним, накануне в Украине лабораторно подтвердили 4 685 новых случаев COVID-19. За сутки преодолели вирус 11 317 лица, а 149 человек умерли.

Также в конце прошлой недели в результате осложнений от коронавируса умер военный Вооруженных сил.