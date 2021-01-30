live
Новости » Общество Читати новину українською

В украинской армии 60 военных заразились коронавирусом

В ВСУ 60 военных заразились COVID-19 Фото из открытых источников

Из них в медучреждения госпитализировали 17 человек

В Вооруженных силах Украины в течение минувших суток, 29 января, зарегистрировали 60 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ.

Среди инфицированных — 17 военных госпитализировали в учреждения здравоохранения. По предварительной информации, состояние здоровья заболевших удовлетворительное, им было назначено необходимое лечение.

Новости по теме: В ВСУ зафиксировали шестую смерть от COVID-19

Всего по состоянию на утро 30 января в Вооруженных силах болеют 733 человека. За время пандемии коронавирус преодолели 14 773 военных, однако 43 человека погибли. 

Напомним, накануне в Украине лабораторно подтвердили 4 685 новых случаев COVID-19. За сутки преодолели вирус 11 317 лица, а 149 человек умерли.

Также в конце прошлой недели в результате осложнений от коронавируса умер военный Вооруженных сил.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Ровенской области в снежных заносах застряли два автобуса с детьми В Ровенской области военные отработали нанесение ударов с "Градов". Видео Где найти "Волынские Афины", солнечные камни и озеро с романтической парой лебедей: Путешествуем по Ровенской области Воз на остановке и снятые калитки: В Ровенской области накажут подростков, которые делали вред на Щедрый вечер
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Протесты ФОПов. Заоблачные тарифы. Очередная попытка Витренко | Ток-шоу
Книги для
Беременность и COVID-19. Инфицирования врачей. Холод в больницах | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Владимир Кацман | Ток-шоу
ВРУ разрешила вакцинацию. Сильные снегопады. Игры синевирских медведей | #Новости | 29.01.21